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Спорт Уик-Энд

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Защитник «Зенита» Караваев после 90 минут против Махачкалы и на фоне ухода Мостового: Хочется играть больше...

Защитник «Зенита» Караваев после 90 минут против Махачкалы и на фоне ухода Мостового: Хочется играть больше...

- В первых шести турах РПЛ вы выходили дважды. Вас устраивает такое количество игровой практики? - вопрос защитнику «Зенита» и сборной России Вячеславу Караваеву.

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