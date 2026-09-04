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Мировое обозрение

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В Эстонии по примеру Латвии могут пустить на щебёнку памятник жертвам нацизма

В Эстонии по примеру Латвии могут пустить на щебёнку памятник жертвам нацизма

Судьба демонтированного год назад в Курессааре памятника жертвам фашизма остается под вопросом: никто из официальных структур не проявляет интереса ни к его сохранению, ни к установке на новом месте.

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