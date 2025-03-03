Bloomberg: помощники Трампа настаивают на отставке Зеленского

После перепалки в Овальном кабинете Белого дома члены администрации Дональда Трампа настаивают, чтобы любой мирный план по Украине включал обязательный пункт – отставка Владимира Зеленского с поста президента.
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