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Закон и Порядок

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Россия пытается сформировать коалицию — «альтернативу НАТО»

Россия пытается сформировать коалицию — «альтернативу НАТО»

ISW: Россия на параде ВМФ пыталась сформировать коалицию — альтернативу НАТО Путин использовал празднование Дня ВМФ, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию стран Азии и Ближнего Востока, участвующих в параде, считают аналитики ISW.

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