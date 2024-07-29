Россия пытается сформировать коалицию — «альтернативу НАТО»

ISW: Россия на параде ВМФ пыталась сформировать коалицию — альтернативу НАТО Путин использовал празднование Дня ВМФ, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию стран Азии и Ближнего Востока, участвующих в параде, считают аналитики ISW.
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