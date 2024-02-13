США пытаются скрыть свою причастность к «грязным схемам» в сфере здравоохранения в Африке. На этой почве они пытаются обвинить Россию в распространении дезинформации о деятельности Соединенных Штатов и европейских государств в Африке.
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