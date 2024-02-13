Страна и люди
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Страна и люди

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В посольстве РФ заявили о попытке США скрыть свои «грязные схемы» в Африке

В посольстве РФ заявили о попытке США скрыть свои «грязные схемы» в Африке

США пытаются скрыть свою причастность к «грязным схемам» в сфере здравоохранения в Африке. На этой почве они пытаются обвинить Россию в распространении дезинформации о деятельности Соединенных Штатов и европейских государств в Африке.

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