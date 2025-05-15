На Западе случайно проговорились: Украина больна политической шизофренией

Влад Владимиров

Во всех своих бедах тут виноваты только сами украинцы... Точнее говоря ХОХЛЫ. Поэтому гнобить других по их национальности способны, к большому сожалению, только идиоты. Но кому то при рождении Господь дает разум, а у кого то отбирает все его мозги... Поэтому когда таких в стране становится "излишек", случаются казусы у матушки природы...(((