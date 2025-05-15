Много лет Украина была расколота на Восток и Запад, пишет британский The Spectator. Власти играли на культурных различиях, усугубляя политическую шизофрению в обществе.
На Западе случайно проговорились: Украина больна политической шизофренией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Во всех своих бедах тут виноваты только сами украинцы... Точнее говоря ХОХЛЫ. Поэтому гнобить других по их национальности способны, к большому сожалению, только идиоты. Но кому то при рождении Господь дает разум, а у кого то отбирает все его мозги... Поэтому когда таких в стране становится "излишек", случаются казусы у матушки природы...(((
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии