Заявление Турции о переговорах в Стамбуле: повестку определяют РФ и Украина

Также об этом сообщает ряд других источников. Ранее писали: ШОК! Много ключевых вопросов, но Трамп настаивает на одном По информации военного корреспондента Лисицына, ключевыми вопросами для обсуждения являются признание территориальных потерь Украины, определение статуса Запорожской АЭС и обеспечение доступа Украины к реке Днепр и Черному морю.