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Царьград

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На Кубани из-за атаки БПЛА на повреждены три дома и автомобиль

На Кубани из-за атаки БПЛА на повреждены три дома и автомобиль

Люди в результате атаки не пострадали.Краснодарский край минувшей ночью подвергся атаке беспилотников ВСУ.

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