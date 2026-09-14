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Владимирские новости

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Владимире временно перенесли остановку «Улица Спасская»

Владимире временно перенесли остановку «Улица Спасская»

Остановку «Улица Спасская» во Владимире временно перенесли ближе к Золотым Воротам из-за ремонтных работ на тротуарах в центре города.

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