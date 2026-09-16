В Москве стартовало международное "Ретро-ралли русофилов"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Запуск первого этапа международного "Ретро-ралли русофилов" состоялся у главного здания МИД России в рамках IV Конгресса Международного движения русофилов (МДР), передает корреспондент ТАСС с места событий.
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