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ТАСС

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В Москве стартовало международное "Ретро-ралли русофилов"

В Москве стартовало международное "Ретро-ралли русофилов"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Запуск первого этапа международного "Ретро-ралли русофилов" состоялся у главного здания МИД России в рамках IV Конгресса Международного движения русофилов (МДР), передает корреспондент ТАСС с места событий.

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