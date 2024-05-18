В Караганде из-за ремонта перекроют участок дороги на улице Четской

Акимат Караганды информирует горожан об очередном перекрытии дороги из-за ремонтных работ. 19 мая с 17:00 часов будет перекрыт участок дороги от улицы Затаевича до улицы Молокова, сообщает корреспондент ekaraganda.
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