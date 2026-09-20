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Моуринью про удаление Хейсена: «В раздевалке сказали, что нарушение началось вне штрафной – тогда это красная и 0:0. Но в 1-м тайме должно было стать 11 на 9, а дальше – чудес не бывает»

Жозе Моуринью прокомментировал удаление Дина Хейсена в матче с « Атлетико » (1:2) в Ла Лиге . «Должен признать, что еще не видел повтор, все произошло слишком далеко, чтобы я мог судить.

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