Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Минутка "ПЯТИХАТОЧКУ ДОЛОЙ"

Минутка "ПЯТИХАТОЧКУ ДОЛОЙ"

Про политическую катастрофу коммунистов России. Сталина на вас нету, довели марксизЬм до ручки. Скоро будет ругательным словом, детей будут им пугать, чтобы не безобразничали.

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Новый комментарий от пользователя
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Катерина

Зюгановцы  такие же  коммунисты, как  жириновцы либерал-демократы. Хорошо,  если-бы тех и  других  совсем  не  было  в  Думе. Вот  это  была бы  победа. Только из  статьи   не  понятно...  что  за  ОПГ  Грудинина?  Неужели  П.Грудинин  приватизировал  коммерческий  проект  КПРФ?  Ему  это  зачем?