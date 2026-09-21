Минутка "ПЯТИХАТОЧКУ ДОЛОЙ"

Про политическую катастрофу коммунистов России. Сталина на вас нету, довели марксизЬм до ручки. Скоро будет ругательным словом, детей будут им пугать, чтобы не безобразничали.
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Зюгановцы такие же коммунисты, как жириновцы либерал-демократы. Хорошо, если-бы тех и других совсем не было в Думе. Вот это была бы победа. Только из статьи не понятно... что за ОПГ Грудинина? Неужели П.Грудинин приватизировал коммерческий проект КПРФ? Ему это зачем?