Шаурма с минтаем и лимонад с морским ежом – изыски дальневосточной кухни на фестивале «О!МегаВкус»

На пресс-конференции в правительстве Приморского края представители фестиваля минтая «О! МегаВкус» рассказали, что присутствующих на мероприятии ждут самые яркие участники и крупные рестораторы, такие как «Зума», «Акватория», «Еда и точка», а также мастер-класс от Екатерины Шаповаловой, автора проекта «Гастрономическая карта России», куратора «Дома российской кухни» на ВДНХ.