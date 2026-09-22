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МОСИНФОРМ

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Последние «концерты» кузнечиков можно услышать в «Лосином острове» в конце сентября

Последние «концерты» кузнечиков можно услышать в «Лосином острове» в конце сентября

В национальном парке «Лосиный остров» в конце сентября можно услышать последние «концерты» кузнечиков.

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