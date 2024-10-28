В Петрозаводске стартовала масштабная кампания по дератизации

Сегодня, 28 октября, в Петрозаводске начинается широкомасштабная кампания по дератизации. В рамках мероприятия подрядчики проведут обработку более 300 контейнерных площадок на территориях общего пользования для борьбы с грызунами.
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