Челябинская область, Аркаим

Boris Borisov

В статье есть строки "Вокруг Аркаима ходит много мифов и легенд" , а скажите мне К Т О придумал эти мифы и легенды !??Раскопки жалкого городища , вдруг , выдали за некое невероятного открытия! Зачем ? Почему? Уже есть целый сонм психопатов, которые ездят на развалины непонятной деревни набиратся сил и жизненной энергии ! Ну, право , смешно !Запомните- то , что вам показывают -это реконструкция ! Поедьте и посмотрите, что откопали на самом деле- плеваться будете, а может и морду набьёте реконструкторам !