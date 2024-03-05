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    В статье есть строки "Вокруг Аркаима ходит много мифов и легенд" , а скажите мне К Т О придумал эти мифы и легенды !?...Челябинская облас...
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Челябинская область, Аркаим

Челябинская область, Аркаим

юг Челябинской области, почти на границе с Казахстаном   ландшафт, преимущественно степной, засушливый, с небольшими сопками,  редкими речушками и маленькими озерцами.

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Комментарии
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Boris Borisov
Я не верю в Аркаим в том качестве , в котором нам его представляют !
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12 час.
Boris Borisov
В статье есть строки &quot;Вокруг Аркаима ходит много мифов и легенд&quot; , а скажите мне К Т О придумал эти мифы и легенды !??Раскопки жалкого городища  , вдруг , выдали за некое невероятного открытия! Зачем ?  Почему? Уже есть целый сонм психопатов, которые ездят на развалины непонятной деревни набиратся сил и жизненной энергии ! Ну, право , смешно !Запомните-     то , что вам показывают  -это реконструкция !  Поедьте и посмотрите, что откопали на самом деле- плеваться будете, а может и морду набьёте реконструкторам !
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8 час.

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