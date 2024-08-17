Сладкий момент: что сегодня готовят в ресторанах из дыни

Спелую и душистую дыню в быту часто называют фруктом, но с точки зрения ботаники она относится к семейству тыквенных и принадлежит к одному роду с огурцом, так что эту бахчевую культуру правильнее считать овощем.
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