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Сладкий момент: что сегодня готовят в ресторанах из дыни

Сладкий момент: что сегодня готовят в ресторанах из дыни

Спелую и душистую дыню в быту часто называют фруктом, но с точки зрения ботаники она относится к семейству тыквенных и принадлежит к одному роду с огурцом, так что эту бахчевую культуру правильнее считать овощем.

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