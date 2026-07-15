После тех откровенных слов близкой подруги моя жизнь начала меняться кардинальным образом.

– Мариночка, ты только не обрезай края слишком сильно, я обожаю хрустящую корочку, – произнесла Галина Сергеевна, аккуратно поправляя указательным пальцем свои очки в массивной тёмной оправе, которые постоянно сползали на кончик носа.