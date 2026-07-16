Как на Луне оказался флаг СССР и почему его продали

Как на Луне оказался флаг СССР и почему его продалиНа тематических торгах Space Exploration в аукционном доме Sotheby’s был продан советский флаг, который побывал на Луне.
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