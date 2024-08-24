Зяббаров: Темпы уборки урожая отстают от графика из-за неблагоприятной погоды

В Татарстане темпы уборки урожая зерновых отстают от графика из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.