Зяббаров: Темпы уборки урожая отстают от графика из-за неблагоприятной погоды

В Татарстане темпы уборки урожая зерновых отстают от графика из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
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