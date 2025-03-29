Петербург отмечает День партизанской славы

В этот день в 1942 году в блокадный Ленинград пришел легендарный партизанский обоз с продовольствием Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что 28 марта Северная столица отмечает День партизанской славы.
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