ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вычислили и задержали в Перми и Белгородской области двух агентов специальных служб Украины, собиравших информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса.
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