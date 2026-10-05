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Газета.ру

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ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК

ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вычислили и задержали в Перми и Белгородской области двух агентов специальных служб Украины, собиравших информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса.

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