Украина: Беларусь «концентрирует» войска на границе

Украина предостерегает своего соседа от «недружественных действий». Украина обвинила своего соседа Беларусь в «концентрации» войск на общей границе стран и предостерегла Минск от «недружественных действий», говорится в заявлении МИД Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии