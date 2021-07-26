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Перец с ветчиной и сыром

Потребуется5 болгарских перцев 100 грамм риса 100 грамм ветчины 100 грамм сыра 1 пучок разнообразной зелени 50 мл томатной пасты 200 грамм сметаны соль, перец – по вкусуКак готовить:Перец разрезаем на две части, очищаем от семян, хвостики оставляем.

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