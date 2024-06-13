Медведев высказался о новой системе международных отношений

Медведев: новая система международных отношений будет формироваться в будущем Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее.
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