В Россию пришел опасный грипп. Почему привиться заставят абсолютно всех Алексей СмирновОпять. Каждую осень, когда падает первый лист и первый холодный ветер проносится по московским улицам, россияне слышат знакомый голос: пришёл новый штамм, всем прививаться.
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