В Россию пришел опасный грипп. Почему привиться заставят абсолютно всех Алексей СмирновОпять. Каждую осень, когда падает первый лист и первый холодный ветер проносится по московским улицам, россияне слышат знакомый голос: пришёл новый штамм, всем прививаться.