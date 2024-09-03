Камкин: Шольц сделал все, чтобы разрушить собственную партию

Чего хотят избиратели, поддержавшие правую "Альтернативу"? Грозит ли СДПГ - партии со 150-летней историей - уход на вторые роли? И как повлияет исход выборов в восточных землях на настроения избирателей в западной части страны? Итоги выборов в Германии Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События.