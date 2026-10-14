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«Мы Зеленского ужинаем, мы его и танцуем!» – европейцы идут наперекор Трампу

«Мы Зеленского ужинаем, мы его и танцуем!» – европейцы идут наперекор Трампу

Евросоюз будет поддерживать диктатора Зеленского вопреки словам Дональда Трампа о необходимости замены президента Украины на того, кто сможет заключить мирное соглашение.

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