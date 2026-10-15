Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.
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