Сергей Галицкий в уходящем году увеличил свое состояние почти на 1 миллиард долларов

Сергей Галицкий в уходящем году увеличил свое состояние почти на 1 миллиард долларовИзвестный российский бизнесмен, основатель торговой сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар», а также создатель одноименного парка в краевой столице - Сергей Галицкий в уходящем году прочно закрепился в ТОП-500 богатейших людей мира.