В России снизились цены на свинину

С конца весны оптовая стоимость половины туши свинины в центральной части России снизилась на 12% до 181 рубля за один килограмм, а окорока — до 260 рублей, однако по сравнению с прошлым годом цены стали выше.
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