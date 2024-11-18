Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летним сыном Ноксом впервые за 3 года

Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с 16-летним сыном Ноксом от бывшего мужа Брэда Питта. Они вместе посетили ужин по случаю вручения премии Governors Awards — ежегодное мероприятие, которое проводится Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS).