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Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летним сыном Ноксом впервые за 3 года

Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летним сыном Ноксом впервые за 3 года

Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с 16-летним сыном Ноксом от бывшего мужа Брэда Питта. Они вместе посетили ужин по случаю вручения премии Governors Awards — ежегодное мероприятие, которое проводится Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
а сынок-то голубой. Тьфу..........
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