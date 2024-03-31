В России с 1 апреля маркировка одежды расширена на новые категории товаров

С 1 апреля 2024 года в России обязательная маркировка распространится на ряд новых товаров легпрома, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак».
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