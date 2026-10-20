24 сентября в Москве во второй раз прошла ресторанная премия «Плавно». «Сноб» поговорил с её лауреатами, шеф-поварами, рестораторами и гостями о том, как искусственный интеллект изменит ресторанную индустрию, какие процессы возьмёт на себя и почему в мире алгоритмов главным конкурентным преимуществом ресторанов может стать человеческое внимание.
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