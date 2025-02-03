Японская свалка ядерных отходов

Японская свалка ядерных отходовПремьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные комментарии двух японских чиновников, касающиеся идеи организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на территории Курильских островов.
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