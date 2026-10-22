Злоумышленник разобрал украденный ВАЗ-2105 на запчасти для ремонта своей машины.В одном из населённых пунктов Усманского района Липецкой области произошла кража автомобиля.
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