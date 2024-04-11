«Триикс медиа» снимет сериал о подвигах детей Донбасса

Кинокомпания «Триикс медиа» приступила к созданию многосерийного фильма «Дети Донбасса». Проект расскажет о героизме юных жителей региона, которые находят в себе силы сопротивляться преступлениям украинских нацистов.
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