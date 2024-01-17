Собянин: Виртуальными лабораториями МЭШ воспользовались более 4,4 млн раз

Они позволяют школьникам проводить различные эксперименты онлайн Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о 42 виртуальных лабораториях, которые созданы в рамках «Московской электронной школы».
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