Суд взыскал с Киркорова почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам

Также артист должен погасить госпошлину в размере 24 тысяч рублейМировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы вынес судебный приказ о взыскании с певца Филиппа Киркорова 7 972 985 рублей.
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