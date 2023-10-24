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Байден развязывает мировую войну: Володин предложил изолировать Президента США

Байден развязывает мировую войну: Володин предложил изолировать Президента США

Володин заметил, что американское правление устарело. Джо Байден должен признать, что сохраняющаяся гегемония США лишь способствовала разрушительным последствиям: торговые войны разорвали устоявшиеся экономические цепочки, кризис в Европейском Союзе, Украина и Ближний Восток в руинах, а Тайвань переживает напряженный период.

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