Володин заметил, что американское правление устарело. Джо Байден должен признать, что сохраняющаяся гегемония США лишь способствовала разрушительным последствиям: торговые войны разорвали устоявшиеся экономические цепочки, кризис в Европейском Союзе, Украина и Ближний Восток в руинах, а Тайвань переживает напряженный период.
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