В Киеве ждут потери Славянска и Краматорска уже в этом году

Достаточно высоки шансы, что уже в этом году Украина потеряет Славянск и Краматорск. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обозреватель украинской информационно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».