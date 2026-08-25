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В Киеве ждут потери Славянска и Краматорска уже в этом году

В Киеве ждут потери Славянска и Краматорска уже в этом году

Достаточно высоки шансы, что уже в этом году Украина потеряет Славянск и Краматорск. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обозреватель украинской информационно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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