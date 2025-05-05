«Химик» и «Волна» возглавили турнирную таблицу в 4‑й группе второй лиги

В 4‑м туре первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 4) дзержинский «Химик» и нижегородская «Волна» добились домашних побед, заняв первые две строчки в турнирной таблице.
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