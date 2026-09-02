Александр Ведяхин: создать ИИ-агента сейчас может каждый

В ближайшие полтора-два года маркетплейсы будут тестировать новые бизнес-модели, связанные с внедрением в работу агентов под управлением искусственного интеллекта, и это будет интересно, полагает первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
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