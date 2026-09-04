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Легойда: в РПЦ обсудят доставку мощей Дмитрия Донского в зону СВО

Легойда: в РПЦ обсудят доставку мощей Дмитрия Донского в зону СВО

Возможность доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону СВО, храм Вооруженных сил РФ и другие места рассматривают в Русской православной церкви.

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