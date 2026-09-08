Реабилитолог Иванова: все физиотерапевтические методы работают

Пациентка в газогрязевой ванне в санатории "Полтава-Крым" в городе Саки в Крыму © Константин Михальчевский/РИА Новости Чем привычная россиянам физиотерапия отличается от международного значения этого термина, насколько доказана эффективность физиотерапевтических методов, как действуют дарсонвализация, магнитотерапия, электрофорез и какое место все это занимает в современной медицинской реабилитации? На эти и другие вопросы «Газете.
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