Реабилитолог Иванова: все физиотерапевтические методы работают

Пациентка в газогрязевой ванне в санатории "Полтава-Крым" в городе Саки в Крыму © Константин Михальчевский/РИА Новости Чем привычная россиянам физиотерапия отличается от международного значения этого термина, насколько доказана эффективность физиотерапевтических методов, как действуют дарсонвализация, магнитотерапия, электрофорез и какое место все это занимает в современной медицинской реабилитации? На эти и другие вопросы «Газете.