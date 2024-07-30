Команда врио губернатора ХМАО Кухарука не готовит руководителя к встречам в муниципалитетах

Управленческая команда врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука опять не подготовила руководителя к его встречам с жителями и местными чиновниками во время поездок по региону.
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