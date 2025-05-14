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Володин: 27 детей мигрантов из 1762 смогли поступить в школу по новым правилам

Володин: 27 детей мигрантов из 1762 смогли поступить в школу по новым правилам

Сдать экзамен по русскому языку для поступления в школу смогли только 27 детей мигрантов из 1762.Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, заявил, что лишь 27 детей мигрантов были зачислены в русские школы после введения новых правил о приеме.

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