Володин: 27 детей мигрантов из 1762 смогли поступить в школу по новым правилам

Сдать экзамен по русскому языку для поступления в школу смогли только 27 детей мигрантов из 1762.Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, заявил, что лишь 27 детей мигрантов были зачислены в русские школы после введения новых правил о приеме.
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