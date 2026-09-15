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Царьград

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Даниил Сероух забил первый гол «Торпедо» на VOLGA Арене в матче с «Ак Барсом»

Даниил Сероух забил первый гол «Торпедо» на VOLGA Арене в матче с «Ак Барсом»

Новая домашняя площадка нижегородского «Торпедо» — «VOLGA Арена» — открылась победным матчем против казанского «Ак Барса» со счётом 3:2.

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