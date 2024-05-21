Строительство нового горного курорта в Сочи начнется в конце 2024 года На первом этапе строительства курорта "Турьев Хутор" будет возведена туристическая деревня, рассчитанная на 700 номеров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Строительство нового горного курорта в Сочи начнется в конце 2024 года На первом этапе строительства курорта "Турьев Хутор" будет возведена туристическая деревня, рассчитанная на 700 номеров.